Родина Гринкевичів почала ховати елітне майно від конфіскації. ВIДЕО

Світлана Гринкевич, дружина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, передала чотири елітні квартири у Києві та Львові під заставу за кредитними угодами.

Це може унеможливити їх конфіскацію у майбутньому, йдеться в розслідуванні hromadske.

Журналісти з'ясували, що у травні 2023 року Світлана Гринкевич придбала дві сусідні квартири на Новопечерських липках у Києві площею 50 та 123 квадратних метрів.На той час подібні апартаменти коштували близько 20 мільйонів гривень.

Через день після арешту чоловіка, 31 грудня минулого року, Світлана Гринкевич нібито взяла кредит на 5 мільйонів гривень у Олександра Лапшина. А вже 2 січня вона наклала через цей кредит обтяження на обидві квартири у нотаріуса. В реєстрі ця угода відображається як договір іпотеки.

"Якщо людина боїться, що в неї там можуть щось забрати, вони йдуть до нотаріуса й кажуть: "От у нас є розписка на мільйон, ми хочемо під цю розписку укласти договір іпотеки". Закон України про іпотеку вказує, що іпотекотримач є пріоритетним стягувачем. Тобто, майно забезпечене іпотекою, не можуть забрати", – пояснює адвокат Ярослав Бутирін.

Ще два об’єкти нерухомості Світлана взяла під заставу вже сама надавши позику власній матері Ірині Федак. Остання придбала квартиру в клубному будинку A Nova House у Києві вартістю у 2 мільйони гривень 8 грудня 2023 року. А вже 15 грудня обидві оформили в нотаріуса договір іпотеки: донька начебто позичила мамі $135 тис. (майже 5 млн грн), але ще в листопаді.

Того самого дня, 15 грудня 2023 року, Світлана Гринкевич та Ірина Федак оформили у нотаріуса ще один договір позики, тепер уже на елітні апартаменти у Львові площею майже 130 квадратів. Вони були придбані в листопаді 2023 року. Така нерухомість коштувала щонайменше 7 мільйонів гривень.

У підсумку Світлана Гринкевич напередодні арешту чоловіка та після нього, віддала під заставу за кредитами всі чотири квартири загальною вартістю близько 29 мільйонів гривень.

У чому звинувачують Гринкевичів?



Наприкінці грудня минулого року ДБР затримало львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича на спробі дати $500 тисяч хабаря одному із керівників Головного слідчого управління ДБР за закриття справи проти його компаній. Суд арештував його з альтернативою внесення застави у розмірі 428 млн грн.

Йдеться про кримінальне провадження, порушене за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Вже 17 січня ДБР після суспільного розголосу повідомило Ігорю Гринкевичу і про підозру у справі про завдання збитків Міноборони. При цьому сина Гринкевича Романа після обшуку не затримали одразу, відтак він втік. 22 січня Романа Гринкевича затримали в Одесі.

Саме Міністерство оборони визнане потерпілою стороною у цій справі, підозр чиновникам міністерства, які ці закупівлі погоджували, поки не вручали, визнавав директор ДБР Олексій Сухачов.

За даними правоохоронців, компанії бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано збитків на понад 934 млн грн.

Міністерство оборони на тлі скандалу розірвало всі контракти з компаніями Гринкевича — останньою стала "Трейд лайнс рітейл", контракт з якою уклали наприкінці минулого року. А дружина Гринкевича, професорка Світлана Гринкевич, звільнилася з Львівської політехніки.