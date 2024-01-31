Росіян позбавили останнього іноземного корму для котів та собак

Російська влада заборонила ввозити в країну корм для тварин з італійського підприємства Hill’s ("дочка" Colgate-Palmolive). Постачання припиняться 6 лютого 2024 року.

Про це повідомили в Россельхознадзорі, передає The Moscow Times.

"Виробник "преміальних" кормів вводив в оману споживачів, замінюючи м'ясні компоненти на рослинні, з метою зниження собівартості", – зазначили у відомстві.

Це був останній виробничий майданчик кормів для тварин, чию продукцію було дозволено ввозити до Росії. До цього російське наглядове відомство призупинило імпорт із заводів Hill's у Нідерландах, США та Чехії.

Заборони пояснювалися "виявленням у кормовій продукції незареєстрованих генномодифікованих компонентів" та невідповідністю процедури термічної обробки продукції вимогам Росії та ЄАЕС.

Згідно з документацією на сайті Россельхознадзору від 25 грудня 2023 року, сертифікацію заводу Hill's в Італії на постачання кормів було продовжено до 1 квітня. Однак пізніше, як стверджує відомство, інспекція показала "відсутність лабораторного контролю за компонентним складом кормів, заявленим на маркуванні, недостатню температурну обробку сировини в процесі виробництва кормів, а також відсутність відомостей та документів про походження сировини, що використовується під час виробництва кормів для котів та собак" .

Корпорація Colgate-Palmolive, яка володіє заводами Hill's, оголосила про відмову від інвестицій в Росію після початку війни в Україні. Проте до останнього часу корм Hill's продовжував постачати до країни.

Россельхознадзор запроваджує обмеження на імпорт кормів для тварин з 2020 року під приводом виявлення у продукції ГМО-компонентів. У Союзі підприємств зообізнесу 2021 року оцінювали частку імпортних кормів для домашніх тварин на російському ринку приблизно 15%. У квітні 2022 року Россельхознадзор оцінював частку імпорту вже в 7%.

Унаслідок різкого скорочення асортименту імпортних кормів ціни на них у листопаді-грудні 2022 року зросли від 30 до 70% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.