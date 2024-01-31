Доходи держбюджету зросли у січні на 7%, – Мінфін
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У січні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 111,7 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів, що на 7% або на 7,4 млрд грн більше, ніж у січні минулого року.
Як ідеться в повідомленні Міністерства фінансів, за підсумками січня надходження платежів від Державної податкової служби, становили 60,2 млрд грн (+24,4 млрд грн до січня 2023 року), в тому числі:
- 34,6 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 44,4 млрд, відшкодовано – 9,8 млрд грн);
- 12,7 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
- 8 млрд грн – акцизний податок;
- 3,5 млрд грн – рентна плата;
- 1,9 млрд грн – податок на прибуток підприємств.
Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 47,3 млрд грн (+20,7 млрд грн до січня 2023 року).
Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, становить 120,9% (+19,3 млрд грн), у тому числі:
- Державна податкова служба - 112,4% (+6,6 млрд грн);
- Державна митна служба – 130,2% (+11 млрд грн).
В цілому, за оперативними даними, за підсумками січня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 147 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Крім того, близько 31,3 млрд грн (станом на 31 січня) у вигляді ЄСВ надійшло до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.