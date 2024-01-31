Бізнес застерігає уряд від вилучення з обігу акцизних марок старого зразка, – ЄБА

29 січня на засіданні робочої групи при Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики обговорювалась пропозиція внести зміни до проєкту закону №9662, які зобов’яжуть виробників та імпортерів підакцизних товарів вилучати з обігу марки акцизного податку старого зразка. Експерти Європейської Бізнес Асоціації зазначають, що через таку вимогу легальні виробники, імпортери і ритейлери зазнають суттєвих збитків, а на боротьбі з підробленими акцизними марками це ніяк не позначиться.

Як також зазначили в ЄБА, за попередніми оцінками, збитки бізнесу можуть сягнути десятків мільярдів гривень.

Чинним законодавством передбачено, що у разі зміни зразка марок акцизного податку вже закуплені марки попереднього зразка застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання, а маркована ними продукція знаходиться в обігу до повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.

Тож бізнес при введенні в обіг підакцизної продукції покладається саме на цю норму, що забезпечує передбачуваність господарської діяльності.

"Вимога вилучати акцизні марки старого зразка завдасть учасникам ринку необґрунтованих збитків через втрату продукції, адже разом з пропозицією вилучення марок не передбачається відшкодування державою понесених бізнесом витрат на виготовлення та реалізацію підакцизних товарів", – сказано в повідомленні.

Зокрема, компанії можуть зіштовхнутися з наступними труднощами:

по-перше, виробники та імпортери законно виробленої, якісної продукції, з якої були сплачені всі податки, будуть змушені її повернути та знищити, оскільки її перемаркування марками нового зразка неможливе з технологічних причин.

Кожна марка приклеюється таким чином, що її зняття без пошкодження пакування є неможливим, а продукція іноземного виробництва взагалі маркується виключно іноземними компаніями закордоном. Крім того, сама продукція, вилучена з роздрібного продажу, на практиці не підлягає повторній переробці, оскільки умови її зберігання не контролюються виробниками.

по-друге, не уся продукція, що знаходиться у роздрібному продажі може бути повернена через надмірні логістичні затрати.

по-третє, складські площі легальних операторів ринку не розраховані на повернення такого обсягу підакцизної продукції, а також у них немає достатніх технічних і людських ресурсів для забезпечення оперативного приймання, передачі на утилізацію такої кількості товару в настільки стислі терміни.

Водночас такі кроки навряд чи вплинуть на обсяги нелегального виробництва та торгівлі продукцією з підробленими акцизними марками.

За даними бізнесу, суб’єкти тіньового ринку мають доступ до марок нового зразка ще з вересня 2023 року і наразі налагоджують виробництво підробок таких марок.

На переконання експертів Асоціації, така ініціатива не зупинить обіг вже виробленої продукції, маркованої підробленими акцизними марками. Підроблені товари можуть і далі продаватися нелегально в сумнівних торговельних точках та онлайн. Більше того, існує вірогідність дефіциту окремих товарів протягом перехідного періоду, який буде перекрито пропозицією нелегальної торгівлі.

"З огляду на це, Європейська Бізнес Асоціація категорично не підтримує будь-які ініціативи чи пропозиції щодо вилучення з обігу марок акцизного податку старого зразка, які отримані виробниками та імпортерами підакцизних товарів, у тому числі якими вже марковані підакцизні товари. Асоціація звертається до голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева з проханням запропонувати Комітету відхилити цю поправку до проєкту закону №9662", – резюмували в ЄБА.