Євросоюз обіцяє збільшити військову допомогу Україні до 21 мільярда євро на рік

За два роки з початку повномасштабного російського вторгнення Європейський Союз та його країни-члени разом передили Україні військове обладнання, зброю та боєприпаси на суму 28 млрд євро, а в 2024 році обсяг такої допомоги складе 21 млрд євро.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель під час пресконференції в Брюсселі за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн Європейського Союзу, передає Укрінформ.

"Сьогодні ми обмінялися з країнами-членами узагальненими даними щодо нашої підтримки для України. З початку російського вторгнення, майже два роки тому, Європейський Союз та країни-члени разом надали Україні військове обладнання на 28 млрд євро. Це не проєкт, не намір, це реальність на цей момент", – сказав Боррель.

"Ми запитали країни-члени про їх зобов’язання на цей рік – і я досі не маю повної відповіді, – але багато країн-членів вже представили свої внески. Я можу сказати, що вони, щонайменше, будуть дорівнювати 21 млрд євро, які будуть бюджетом для військової допомоги для України у 2024 році. Тобто протягом одного року мінімальний показник – тому що деякі країни-члени ще визначаються – складатиме 21 млрд євро, у порівнянні із 28 млрд євро протягом перших двох років", – додав він.

Боррель повідомив, що європейські міністри отримали оновлену інформацію про ситуацію на полі бою з російським агресором, а також про першочергові потреби та пріоритети України від міністра оборони Рустема Умєрова.

"Ми говорили про нашу військову допомогу для України. Я підтвердив терміновість такої допомоги. Терміновість – це ключове слово для того, щоб погодити подальшу військову підтримку України на найближчий та на довший період", – зазначив Боррель.

Завтра, 1 лютого, в Брюсселі відбудеться спеціальне засідання Європейської Ради, під час якого лідери країн ЄС ухвалюватимуть багаторічний бюджет ЄС на 2024-2027 роки, який включає створення Українського фонду в обсязі 50 млрд євро на наступні чотири роки.

Глави держав та урядів зважать також на пропозиції щодо змін у роботі Європейського фонду миру, який, зокрема, буде використовуватися не лише для компенсацій поставок зброї й обладнання в Україну, але й для стимулювання європейської оборонної промисловості у їх виробництві.