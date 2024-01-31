Євросоюз виконав обіцянку з постачання снарядів для України лише на третину, – Боррель

За останньою інформацією від держав-членів Європейського Союзу, вони змогли з березня 2023 року поставити Україні 330 тис. снарядів зі своїх резервів – третину від обіцяного на рік 1 млн.

Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції в Брюсселі після завершення неформальної Ради ЄС на рівні міністрів оборони, передає Інтерфакс-Україна.

"До березня ми очікуємо на збільшення цієї цифри ще більш ніж на 200 тис., що складе 524 тис. артилерійських снарядів, тобто 52% від поставленої мети. Це буде за рахунок запасів і як індивідуальних, так і спільних закупівель країнами ЄС", – сказав Боррель.

"До кінця року заплановані постачання досягнуть понад 1 млн. Наявні цифри показують, що буде додатково ще близько 630 тис. снарядів", – додав він.

Боррель зазначив, що продовжують збільшуватись виробничі потужності оборонної промисловості Євросоюзу. За його словами, вони зросли з лютого 2022 року на 40%. На сьогодні ці потужності сягають близько 1 млн снарядів на рік, але до кінця року становитимуть 1,4 млн.

При цьому Боррель уточнив, що звані показники постійно змінюються у бік нарощування.

На саміті ЄС наприкінці лютого 2023 року лідери Євросоюзу погодилися з планами оперативного постачання Києву боєприпасів у кількості 1 млн артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців.

20 березня минулого року Рада ЄС узгодила "тристоронній підхід", спрямований на надання Україні 1 млн артилерійських боєприпасів спільними зусиллями. План складався з трьох пунктів: постачання Україні снарядів зі складів держав-членів за підтримки Європейського фонду світу у розмірі 1 млрд євро, спільні закупівлі країнами ЄС боєприпасів для України та своїх збройних сил також на 1 млрд євро та третій трек – "нарощування та прискорення оборонно-промислового виробництва боєприпасів у Європі".