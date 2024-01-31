Турецький аналог Amazon збирається вийти на український ринок

Турецька компанія Trendyol Group – маркетплейс, який контролюється китайською компанією Alibaba Group – планує найближчим часом вийти на український ринок.

Як ідеться в повідомленні Міністерства економіки України за результами зустрічі першої віцепрем'єр-міністерки – міністерки економіки України Юлії Свириденко із технічним директором та співвласником компанії Baykar Defence Сальчуком Байрактаром і президентом компанії Trendyol Group Четіном Чагаляном.

Як зазначається, компанія працює в багатьох країнах ЄС, Туреччині та на Близькому Сході та спеціалізується у сфері моди та роздрібної торгівлі.

Як додали в Мінекономіки, така співпраця має стати взаємовигідною, як для турецького аналогу Amazon, який отримає можливість реалізовувати товари в Україні, так і для українських виробників, які зможуть скористатись можливостями популярного маркетплейсу і продавати свої товари на експорт в інші країни.

"Українська індустрія моди добре розвивається навіть попри війну. Для нас дуже важливо надати можливість вітчизняним виробникам і брендам отримати можливості доступу до нових ринків, щоб вони змогли експортувати свою продукцію у ще більшу кількість країн. Тому ми вітаємо майбутню співпрацю турецького та українського бізнесу. Загалом нас цікавить доступ якомога більшої кількості українських компаній на глобальний ринок", – сказала Свириденко.