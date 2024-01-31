В уряді анонсували початок будівництва Національного меморіалу. ФОТО

Будівництво Національного військового меморіального кладовища (НВМК) має розпочатися якнайшвидше, до кінця поточного року мають звести першу та другу чергу комплексу.

Про це заступниця міністра у справах ветеранів Тетяна Токарчук розповіла за підсумками круглого столу, присвяченому обговоренню початку будівництва, інформує пресслужба міністерства.

Вона наголосила на важливості якнайшвидше розпочати процес будівництва НВМК, адже це стане і символом нашої вдячності Героям і їхнім родинам.

"Розраховуємо у цьому році побудувати першу та другу черги, та вже розпочати поховання полеглих Захисників і Захисниць, які віддали найдорожче – власне життя, захищаючи Україну та нас усіх", – запевнила Токарчук.

Вона зауважила, що наразі фахівці працюють над реалізацією логістики для забезпечення зручного трансферу для відвідувачів Меморіалу.

"Ми збираємо та врахуємо пропозиції родин, щоб уникнути незручностей та зробити відвідування Національного військового меморіального кладовища максимально зручним", – додала Токарчук.

Де знаходитиметься Національне військове меморіальне кладовище?

У грудні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволила змінити місце розташування Меморіалу за рішенням уряду. Відтак, Національне військове меморіальне кладовище розташовуватиметься на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області.

Проєкт частини Національного меморіалу

На земельній ділянці у понад 260 гектарів будуть розміщені кладовище, церемоніальна площа, будинок трауру, крематорій, музейно-виставковий комплекс та інша необхідна інфраструктура.

Будівництво здійснюватиметься у кілька черг. У першій черзі буде побудовано сектор традиційних поховань, колумбарій, площу, де буде відбуватися прощання, і необхідні споруди для організації поховань.

Проєкт частини Національного меморіалу

Раніше Меморіал планувалося звести на Броварському проспекті у Дніпровському районі міста Києва біля Биківні, для цього Верховна Рада у травні 2023 року ухвалила окремий закон.

Однак в Українському інституті національної пам'яті (УІНП) заявили, що проведене Національним історико-меморіальним заповідником "Биківнянські могили" обстеження ділянок показало, що вони можуть містити масові могили часів сталінських репресій, а також об’єкти Другої світової війни, які потрібно дослідити. Крім того, виділена територія може виявитися замалою, адже для створення меморіалу "доцільно обирати земельну ділянку, яка матиме потенціал до розширення".

Нагадаємо, у 2022 році на виконання доручення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Київрада доручила Департаменту містобудування та архітектури КМДА розробити детальний план території для розташування Національного військового меморіального кладовища на території урочища "Лиса Гора" у Голосіївському районі Києва. Орієнтовна площа меморіального кладовища мала становити 140 га. Однак проти цього виступала столична громадськість.