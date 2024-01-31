Запаси валюти в російських банках обвалилися до мінімуму за 13 років

Російська банківська система продовжує рухатися до "валютного голоду" в міру того, як санкції відрізають економіку від зв’язків із західними ринками, а клієнти виводять гроші за кордон.

Як пише The Moscow Times, за підсумками 2023 року запаси валюти на клієнтських рахунках у банках РФ скоротилися на $30,9 млрд, або 16%, випливає із статистики ЦБ РФ. Станом на 1 січня у банків залишилося $170,4 млрд клієнтської валюти – мінімальний обсяг з листопада 2010 року.

Обсяг валюти на рахунках юросіб за рік зменшився на $16,1 млрд, а валютні рахунки громадян зменшилися на $8,1 млрд.

За два роки повномасштабної війни Росії проти України, за даними Центробанку РФ, банки втратили $107,7 млрд із валютних клієнтських рахунків – майже 40% від обсягу, який тримали перед початком вторгнення в Україну.

Самі банки також втрачають валютну ліквідність – головним чином готівку на рахунках за кордоном, якою забезпечують зобов'язання перед клієнтами.

На кінець року обсяг таких банківських "валютних резервів" опустився до $44,7 млрд найнижчого рівня з пандемії 2020 року. Причому суттєве скорочення ліквідних активів банків у валюті – одразу на $4,2 млрд – відбулося в грудні, коли виникли проблеми у розрахунках із Туреччиною та Китаєм, які стали великими торговими партнерами Росії.

За даними ЦБ РФ, минулого року Росія заробила на експорті $422,7 млрд. При цьому в доларах та євро, за останніми даними Центробанку РФ, проходило лише 24,7% угод. Таким чином, приплив доларів і євро в країну міг становити близько $105 млрд за рік. Це відповідає рівню валютної виручки в 2002-2003 роках ($102-129 млрд).

37% торгівлі здійснюється у "дружніх" валютах, насамперед – юанях (33%). Разом із ними сукупний приплив валюти міг становити $260,8 млрд. Це рівень 2005-2006 років, який нижчий від "дна" всіх наступних криз.