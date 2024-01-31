Влада Дніпра вимагає включити турецького підрядника будівництва метро до списку спонсорів війни

Депутати міської ради Дніпра звернулися до Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням включити колишнього підрядника будівництва метро у місті, турецьку компанію Limak, до списку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міськради, передає LIGA.net.

Напередодні мер міста Борис Філатов повідомив, що на початку повномасштабного вторгнення Limak кинула будівництво метрополітену в Дніпрі, завдала шкоди місту та втекла з України.

Згідно із заявою депутатів, турецький холдинг продовжує працювати в Росії, де лише за два роки реалізував проєкти на суму близько $2 млрд, сплачуючи податки державі-терористу.

"Фінансуючи державний бюджет Росії, турецький холдинг Limak сприяє російській економіці й, відповідно, підтримує дії агресора. Звертаємося з проханням у межах наданих законом повноважень внести турецький холдинг та створені ним компанії до списку міжнародних спонсорів війни", – йдеться у заяві депутатів.

Наразі у справі про покинуте будівництво метро триває низка судових процесів.

Будівництво метрополітену у Дніпрі розпочалося ще 1980 року. У 1995 році відкрили шість станцій. Загальна довжина лінії становить 7,8 км – це найкоротший підземний маршрут у Європі.

Після добудови станцій "Центральна", "Театральна" та "Музейна", передбачених контрактом між мерією та турецькою компанією, загальна протяжність підземки мала становити 11,8 км.

У 2016 році успішно пройшли підготовчі процедури з освоєння 304 млн євро кредиту ЄБРР на продовження будівництва метро в Дніпрі. Переможець тендеру компанія Limak (Туреччина) розпочала будівництво.

Здати три нові станції планували у вересні 2021 року, але до кінця березня фактичний показник виконання будівельних робіт становив лише 30%. У квітні Мінфін продовжив реалізацію проєктів будівництва цих станцій до 2024 року.