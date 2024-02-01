Суд анулював винагороду Маска на рекордні $55,8 мільярда від Tesla
Як зазначив суд, рада директорів автовиробника не повинна була затверджувати пакет, який несправедливий щодо акціонерів, передає Інтерфакс-Україна.
Анулювання винагороди домагався ряд акціонерів Tesla, які називали його надмірним і пролобіюваним Маском.
За словами судді, що розглядав справу, Маск контролював раду директорів за рахунок свого авторитету, хоча його частка в компанії становила лише 22%. При цьому рада не змогла обґрунтувати справедливість оцінки винагороди у вигляді передових CEO пайових інструментів.
Розмір компенсаційного пакета в 250 разів перевищував медіанний розмір винагороди CEO порівнянних компаній і в 33 рази – наступний за величиною (попередній компенсаційний пакет "Маска"), йдеться в рішенні суду.
У результаті цього рішення Маск може втратити опціони на 303 млн акцій Tesla, що відповідає частці в розмірі близько 10%. Таким чином його частка залишиться на рівні 13%.
"Ніколи не реєструйте компанії в штаті Делавер. Якщо ви вважаєте за краще, щоб питання вирішували акціонери, раджу реєструватися в Неваді або Техасі", – написав він у соціальній мережі X (колишня Twitter) після винесення судового рішення.