Суд анулював винагороду Маска на рекордні $55,8 мільярда від Tesla

Канцелярський суд Делавера (США) визнав недійсним рішення ради директорів Tesla від 2018 року про надання її головному виконавчому директору Ілону Маску рекордного для голів публічних компаній компенсаційного пакета на суму до $55,8 млрд.

Як зазначив суд, рада директорів автовиробника не повинна була затверджувати пакет, який несправедливий щодо акціонерів, передає Інтерфакс-Україна.

Анулювання винагороди домагався ряд акціонерів Tesla, які називали його надмірним і пролобіюваним Маском.

За словами судді, що розглядав справу, Маск контролював раду директорів за рахунок свого авторитету, хоча його частка в компанії становила лише 22%. При цьому рада не змогла обґрунтувати справедливість оцінки винагороди у вигляді передових CEO пайових інструментів.

Розмір компенсаційного пакета в 250 разів перевищував медіанний розмір винагороди CEO порівнянних компаній і в 33 рази – наступний за величиною (попередній компенсаційний пакет "Маска"), йдеться в рішенні суду.

У результаті цього рішення Маск може втратити опціони на 303 млн акцій Tesla, що відповідає частці в розмірі близько 10%. Таким чином його частка залишиться на рівні 13%.

"Ніколи не реєструйте компанії в штаті Делавер. Якщо ви вважаєте за краще, щоб питання вирішували акціонери, раджу реєструватися в Неваді або Техасі", – написав він у соціальній мережі X (колишня Twitter) після винесення судового рішення.