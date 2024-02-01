Нацполіція запустила проєкт із цифровізації воєнних злочинів

Національна поліція України планує цифровізувати всі воєнні злочини, пілотний проєкт щодо цього вже діє в Харківській області.

"Плануємо цифровізувати всі воєнні злочини – міжнародні партнери нададуть нам для цього відповідну базу. По прикладу інших країн бачимо, що воєнні злочини розслідуються десятками років, оскільки не мають строків давності", – заявив перший заступник голови Нацполіції України – керівник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Пілотний проект уже діє в Харківській області: всі речові докази з деокупованих територій, які були зібрані, внесені в єдину базу.

"Фактично за одним прізвищем окупанта можна визначити його переміщення, низку скоєним ним злочинів та бригаду чи роту, до якої російський військовий входив", – пояснив Цуцкірідзе.