Український агроринок потребує фінансових інновацій, серед них – електронні аграрні розписки

Агропродовольчий ринок України потребує нових фінансових інструментів, серед яких – електронні аграрні розписки. Тому ухвалення відповідного законопроєкту (№ 9266) є важливим кроком у зміцненні економічного фронту в сільському господарстві.

Як пише УНІАН, про це розповідає керівник проєкту IFC "Розвиток доступу сільського господарства України до ринків капіталу", який впроваджується у партнерстві з Державним секретаріатом з економічних питань Швейцарії (SECO), Кирило Мухомедзянов.

"Новий фінансовий інструмент створить умови для легшого, швидшого, більш безпечного і дешевшого доступу до фінансування для сільгоспвиробників із різних підсекторів сільського господарства, таких як рослинництво, тваринництво та первинна переробка сільськогосподарської продукції, шляхом зменшення операційних витрат і забезпечення захисту прав кредиторів", – зазначає експерт.

За його словами, якщо законопроєкт №9266 буде ухвалено, то електронні аграрні розписки дадуть змогу виробникам здійснювати операції в режимі онлайн. Це дозволить витрачати менше часу на видачу розписки та зробить загальний процес більш прозорим.

"Попередні підрахунки проєкту IFC свідчать про суттєве здешевлення та спрощення доступу до видачі, обігу та припинення електронної аграрної розписки порівняно з традиційними паперовими для мікро- і малих вітчизняних агровиробників. Очікується, що транзакційні витрати будуть значно нижчими, ніж за використання традиційних паперових розписок", – говорить Кирило Мухомедзянов.

Він також наголошує, що для кредиторів електронні аграрні розписки є зручним та надійним інструментом фінансування завдяки прозорості процесу та покращеному виконанню для забезпечення погашення кредиту в разі дефолту сільгоспвиробника.

"Українські кредитори зможуть використовувати сек’юритизацію або інші інструменти для доступу до рефінансування через об'єднання в пули електронних аграрних розписок", – пояснює експерт.

Водночас він зазначає, що електронні аграрні розписки також зацікавлять інвесторів, оскільки створюють новий клас активів, який є зрозумілим і простим в управлінні в операціях на ринках капіталу.

"Іноземні інвестори можуть інвестувати в електронні аграрні розписки через кореспондентські відносини з Центральним депозитарієм цінних паперів", – резюмує Кирило Мухомедзянов.