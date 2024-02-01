Суд остаточно повернув державі "трубу Медведчука"

Верховний Суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", більш відому як "труба Медведчука".

Про це повідомив голова Фонду державного майна Віталій Коваль у Telegram.

Нафтопровід був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у державну власність. Однак цього не сталося. Багато років ним користувалася російська компанія "Транснєфтєпродукт".

Фонд держмайна намагався повернути цей актив у державну власність з 2011 року. У 2017 році НАБУ та САП розпочали розслідування обставин передачі права власності на трубопровід. За результатами розслідування, Вищий антикорупційний суд заарештував актив.

Із 2021 року він перебуває в управлінні АТ "Укртранснафта".

Одночасно з розслідуванням правоохоронців, у 2021 році Фонд подав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою право власності на трубопровід.

"У червні 2023 року суд став на бік Фонду. А вчора Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу. Таким чином Україна відстояла своє право на це майно", – наголосив Коваль.

Наразі триває реєстрація права власності держави на трубопровід.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм у лютому 2021 року ввів у дію рішення РНБО, яким доручено вжити невідкладних заходів для повернення майна нафтопродуктопроводу "Прикарпатзахідтранс" державі.

Після цього суд заарештував частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", яким керувала компанія "Прикарпатзахідтранс", пов'язана з оточенням Віктора Медведчука. Майно цієї компанії, включно з дизпальним у трубопроводі, передано в управління державній "Укртранснафті".