Важливо, щоб перші два транші допомоги ЄС становили 18 мільядів євро на рік, – Зеленський

Україна потребує надання перших двох траншів нової підтримки Євросоюзу загальною сумою 18 млрд євро на рік.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.



"Я вдячний кожній із 27 країн Євросоюзу та керівникам європейських інституцій. Зараз важливо, щоб розподіл цих коштів відбувся за аналогією з попереднім форматом підтримки: перші два транші потребуємо більшої суми – 18 мільярдів євро на рік. А далі стійкість держави буде більшою. Команди України та Євросоюзу відпрацюють це питання", – сказав він.

Також очільник держави наголосив на необхідності створення відповідного Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру для підтримки спроможності української оборони.

Як повідомлялося, 1 лютого лідери 27 країн-членів Європейського Союзу одноголосно домовилися про додатковий пакет фінансової підтримки України на загальну суму 50 млрд євро.

У Міністерстві економіки вважають, що перший транш у межах європейського механізму Ukraine Facility на 4,5 млрд євро Україна може отримати вже в березні.