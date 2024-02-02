Фонд держмайна розпочав процедуру приватизації ТРЦ Ocean Plaza

Фонд державного майна почав формувати аукціонну комісію, яка визначатиме умови та стартову ціну продажу державної частки столичного ТРЦ Ocean Plaza. Після цього вони будуть внесені на затвердження уряду.

Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль у Facebook.

"Санкційне майно – важливий для Фонду напрямок. Адже кошти підуть на відновлення країни, а успішна компанія отримає нових проукраїнських власників", – наголосив він.

Наразі Фонд очікує від власника ТРЦ – ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" – надання пакета документів про фінансово-майновий стан товариства. Це необхідно для формування віртуальної кімнати даних, де потенційні інвестори зможуть ознайомитися з достовірними та детальними відомостями про виставлений актив.

Також до кінця лютого 2024 року компанія повиннна надати фінансову звітність за минулий рік.

У жовтні 2023 року Фонд держмайна України звернувся до уряду з ініціативою включити до переліку об’єктів великої приватизації державну частку (66,65%) до ТРЦ Ocean Plaza.

За підсумками 2022 року вартість держчастки становила 1,32 млрд грн (балансова вартість всього активу – 1,98 млрд грн). При цьому у Фонді очікують продажі лота дорожче за балансову вартість.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 9 червня 2023 року ухвалив розпорядження про передачу Фонду держмайна частки статутного капіталу ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", якому належить ТРЦ, у розмірі 66,65%.

Раніше ці корпоративні права належали російським підсанкціонним бізнесменам Аркадію та Ігорю Ротенбергам, проте у березні 2023 року Вищий антикорупційний суд своїм рішенням стягнув їх на користь держави.

ТРЦ Ocean Plaza відкрито у Києві у грудні 2012 року по вул. Антоновича, 176. Його загальна площа –165 тис. кв. м. Інвестиції в об'єкт склали близько $300 млн.

ТРЦ було продано російській "ТПС-Нерухомість" Аркадія Ротенберга у 2012 році. Пізніше 2019 року український бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza. 2021 року він продав свою частку підприємцю Андрію Іванову. Угода фіналізована влітку 2023 року.