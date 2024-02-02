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В Україні з’явилося понад 40 нових професій, найбільше – в ІТ. Перелік

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В Україні з’явилося понад 40 нових професій, найбільше – в ІТ. Перелік
На ринку праці України з’явились 42 нові професії, зокрема у сфері ІТ, охорони здоров’я, а також у соціальній та фінансовій сферах.

Відповідні зміни було внесено до Класифікатора професій, передає Міністерство економіки.

"Осучаснюємо перелік професій відповідно до вимог часу і потреб ринку праці. Найбільше змін в сфері ІТ-технологій, де з’явиться 29 нових професій, що відповідають реаліям і є затребуваними роботодавцями. Також нові професії відтепер у медичній сфері, фінансовій", – зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

За її словами, зокрема, додали професії, в яких виникла потреба у зв’язку з війною та подоланням її наслідків.

Які нові професії з’явились в Україні

За пропозицією Мінцифри Класифікатор професій доповнено 29 новими професійними назвами робіт ІТ-сфери, наприклад, такими професіями, як:

  • адміністратор веб-ресурсів,
  • аналітик мобільних додатків,
  • інженер зі штучного інтелекту,
  • розробник штучного інтелекту,
  • розробник архітектури програмного забезпечення (інформаційні технології),
  • розробник хмарної архітектури,
  • фахівець з безпеки електронних комунікацій тощо.

Ще 9 професійних назв робіт у ІТ-сфері приведено у відповідність до сучасних технологій, зокрема, "Аналітик комп'ютерного банку даних" змінено на "Аналітик даних", "Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення" – на "Аналітик програмного забезпечення", "Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів" – на "Інженер з програмного забезпечення" тощо.

Водночас були вилучені 9 застарілих назв професій, наприклад, "Програміст прикладний", "Програміст системний", "Інженер із застосування комп'ютерів", "Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа".

Окрім того, внесено низку позицій, в яких виникла нагальна потреба останнім часом, зокрема:

  • протезист-ортезист,
  • оператор Служби 112 (надання екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером за принципом "єдиного вікна"),
  • черговий підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту,
  • інструктор з просторового орієнтування та мобільності,
  • фахівець з розмінування,
  • аудитор за видами діяльності,
  • фінансовий аналітик,
  • оператор установок дробометного очищення,
  • майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів.

Загалом у Класифікатор професій включено 9 172 професійні назви робіт.

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Топ коментарі

  • Алекс S. Pоман
    Як там: розробник хмарної архітектури...звучить, і головне, що це одиниці на сьогодні цих надуманих спеціалістів.
    А, що там НАНО-сектор спеціалістів на ринку зайнятості? Все ж копіюється у старшого "брата", тепер ворожої сторони!
  • Dmitry Ender
    > Як там: розробник хмарної архітектури...звучить, і головне, що це одиниці на сьогодні цих надуманих спеціалістів.

    Зайдіть на djinny.com та подивіться, скільки реальних $$$$ (саме такого порядку ЗП) пропонують за цих, на вашу думку, "надуманих спеціалістів"

    Ну і для відома: приват з початку війни мігрував на закордонні, саме хмарні сервіси - як звучить?
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