В Україні з’явилося понад 40 нових професій, найбільше – в ІТ. Перелік
Відповідні зміни було внесено до Класифікатора професій, передає Міністерство економіки.
"Осучаснюємо перелік професій відповідно до вимог часу і потреб ринку праці. Найбільше змін в сфері ІТ-технологій, де з’явиться 29 нових професій, що відповідають реаліям і є затребуваними роботодавцями. Також нові професії відтепер у медичній сфері, фінансовій", – зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
За її словами, зокрема, додали професії, в яких виникла потреба у зв’язку з війною та подоланням її наслідків.
Які нові професії з’явились в Україні
За пропозицією Мінцифри Класифікатор професій доповнено 29 новими професійними назвами робіт ІТ-сфери, наприклад, такими професіями, як:
- адміністратор веб-ресурсів,
- аналітик мобільних додатків,
- інженер зі штучного інтелекту,
- розробник штучного інтелекту,
- розробник архітектури програмного забезпечення (інформаційні технології),
- розробник хмарної архітектури,
- фахівець з безпеки електронних комунікацій тощо.
Ще 9 професійних назв робіт у ІТ-сфері приведено у відповідність до сучасних технологій, зокрема, "Аналітик комп'ютерного банку даних" змінено на "Аналітик даних", "Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення" – на "Аналітик програмного забезпечення", "Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів" – на "Інженер з програмного забезпечення" тощо.
Водночас були вилучені 9 застарілих назв професій, наприклад, "Програміст прикладний", "Програміст системний", "Інженер із застосування комп'ютерів", "Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа".
Окрім того, внесено низку позицій, в яких виникла нагальна потреба останнім часом, зокрема:
- протезист-ортезист,
- оператор Служби 112 (надання екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером за принципом "єдиного вікна"),
- черговий підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту,
- інструктор з просторового орієнтування та мобільності,
- фахівець з розмінування,
- аудитор за видами діяльності,
- фінансовий аналітик,
- оператор установок дробометного очищення,
- майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів.
Загалом у Класифікатор професій включено 9 172 професійні назви робіт.