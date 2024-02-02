В Україні з’явилося понад 40 нових професій, найбільше – в ІТ. Перелік

На ринку праці України з’явились 42 нові професії, зокрема у сфері ІТ, охорони здоров’я, а також у соціальній та фінансовій сферах.

Відповідні зміни було внесено до Класифікатора професій, передає Міністерство економіки.

"Осучаснюємо перелік професій відповідно до вимог часу і потреб ринку праці. Найбільше змін в сфері ІТ-технологій, де з’явиться 29 нових професій, що відповідають реаліям і є затребуваними роботодавцями. Також нові професії відтепер у медичній сфері, фінансовій", – зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

За її словами, зокрема, додали професії, в яких виникла потреба у зв’язку з війною та подоланням її наслідків.

Які нові професії з’явились в Україні

За пропозицією Мінцифри Класифікатор професій доповнено 29 новими професійними назвами робіт ІТ-сфери, наприклад, такими професіями, як:

адміністратор веб-ресурсів,

аналітик мобільних додатків,

інженер зі штучного інтелекту,

розробник штучного інтелекту,

розробник архітектури програмного забезпечення (інформаційні технології),

розробник хмарної архітектури,

фахівець з безпеки електронних комунікацій тощо.

Ще 9 професійних назв робіт у ІТ-сфері приведено у відповідність до сучасних технологій, зокрема, "Аналітик комп'ютерного банку даних" змінено на "Аналітик даних", "Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення" – на "Аналітик програмного забезпечення", "Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів" – на "Інженер з програмного забезпечення" тощо.

Водночас були вилучені 9 застарілих назв професій, наприклад, "Програміст прикладний", "Програміст системний", "Інженер із застосування комп'ютерів", "Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа".

Окрім того, внесено низку позицій, в яких виникла нагальна потреба останнім часом, зокрема:

протезист-ортезист,

оператор Служби 112 (надання екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером за принципом "єдиного вікна"),

черговий підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту,

інструктор з просторового орієнтування та мобільності,

фахівець з розмінування,

аудитор за видами діяльності,

фінансовий аналітик,

оператор установок дробометного очищення,

майстер з монтажу, обслуговування, ремонту та налагодження теплових насосів.

Загалом у Класифікатор професій включено 9 172 професійні назви робіт.