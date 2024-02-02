Надходження готівки до банків від торговельної виручки перевищило довоєнний рівень, – Нацбанк

Упродовж 2023 року обсяг надходжень готівки до кас банків збільшився на 13,6% порівняно з 2022 роком та становив 2,49 трлн грн. Водночас видачі готівки з кас банків за минулий рік збільшилися на 11,5% та досягли 2,54 трлн грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що зростання показників зумовлено минулорічним пожвавленням економіки, якому сприяло, зокрема, налагодження нових шляхів постачання, і сталий внутрішній попит на товари та послуги з боку населення.

Як і раніше, найбільшими обсягами готівку з кас банки видавали для (% від загального обсягу видатків):

операцій клієнтів з використанням платіжних карток – 84%;

підкріплення операторів поштового зв’язку – 4,2%;

придбання іноземної валюти у клієнтів – 3,9%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків традиційно були торговельна виручка – 33,9%; операції клієнтів з використанням платіжних карток – 29,3%, а також виручка від усіх видів послуг – 15,7%.

Наразі обсяги надходжень до кас банків від торговельної виручки та виручки від усіх видів послуг не лише досягли рівня "довоєнного" 2021 року, а й дещо перевищили його.