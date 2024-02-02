Нацбанк прогнозує прискорення інфляції до 8,6% цього року

Національний банк прогнозує, що інфляція помірно пришвидшиться у 2024 році, але вже наступного року увійде до цільового діапазону, знизившись до 5,8%, а у 2026 році – до 5%.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку за січень.

Зазначається, що споживча інфляція наприкінці 2023 року сповільнилася до 5,1% у річному вимірі. Це сталося завдяки значній пропозиції харчів, послабленню тиску на витрати бізнесу та збереженню курсової стійкості.

"У перші місяці 2024 року вона залишатиметься близькою до поточних рівнів, однак помірно зросте у другому півріччі та наприкінці року становитиме 8,6%. Це зумовлюватиметься передусім вичерпанням ефектів надсприятливих погодних умов на пропозицію продовольства та зростанням витрат бізнесу, зокрема на оплату праці", – пояснює регулятор.

Утім, після зниження безпекових ризиків у 2025 році інфляція сповільниться до 5,8% та повернеться до цілі 5% у 2026 році. Цьому сприятимуть як зменшення зовнішнього інфляційного тиску, зокрема через здешевлення енергоносіїв, так і послідовна монетарна політика.

У Нацбанку додали, що важливим завданням регулятора залишатиметься захист привабливості гривневих інструментів – підтримки такого рівня процентних ставок за гривневими депозитами, який убезпечить гривневі заощадження від інфляційного знецінення.