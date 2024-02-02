Збитки "Укренерго" на 700 мільйонів: Суд відпустив під заставу одного з підозрюваних

Вищий антикорупційний суд 1 лютого відпустив під заставу у 30,2 млн грн одного з підозрюваних у справі щодо завдання "Укренерго" збитків на 716 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30,28 млн грн директору приватного товариства – учаснику злочинної схеми по заволодінню електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокурор САП не погоджується із застосуванням саме такого запобіжного заходу та оскаржить його в суді апеляційної інстанції.

Зокрема, прокурор наполягатиме на застосуванні до особи більш суворого запобіжного заходу – тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн грн застави.

Суть справи

На початку січня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру чотирьом особам в організації схеми заволодіння електричною енергією НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів: організатору схеми, експосадовцю товариства, голові правління банку та директору приватної компанії.

За даними слідства, у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, купило у державного "Укренерго" електроенергію на суму понад 716 млн грн. При цьому трейдер вже мав заборгованість перед "Укренерго", але керівник відповідного департаменту державної компанії не зупинив продаж. Гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла з порушенням процедури.

Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної Кіперману. У підсумку гроші за поставлену електроенергію ПрАТ "НЕК "Укренерго" так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.

Як відомо, поручителем пов’язаної з Ігорем Коломойським ТОВ "Юнайтед Енерджі" перед "Укренерго" був банк "Альянс", який у вересні 2021 року видав банківську гарантію на суму 1,85 млрд грн. У квітні 2022 року НЕК "Укренерго" подала до суду позов про стягнення з банку 1,72 млрд грн. Вже у грудні 2022 року Господарський суд Києва частково задовольнив позов "Укренерго" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 1,11 млрд грн, однак Північний апеляційний господарський суд зупинив наразі зупинив провадження у справі.

Хто такий Михайло Кіперман?

Михайло Кіперман, якому оголошено підозру, є співвласником низки підприємство групи "Приват", входив до наглядових рад "Дніпроазоту" та "Укртатнафти". Серед широкого загалу, який не цікавиться бізнесом, відомий як колишній чоловік співачки Віри Брежнєвої. У червні 2023 року він вже отримав підозру від СБУ у справі про виведення за кордон 24 лютого 2022 року майже 600 млн грн з рахунків "Укртатнафти".