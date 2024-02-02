В Україні з’явився Державний реєстр санкцій. У ньому понад 17 тисяч осіб

В Україні запрацював Державний реєстр санкцій. Його створили для вільного публічного доступу громадян до інформації про суб’єктів, щодо яких застосовано санкції.

Про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки та оборони.

Зазначається, що наразі реєстр налічує 17 202 фізичних та юридичних особи, які вважаються підсанкційними. Веде реєстр Апарат РНБО.

Реєстр – це інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про всіх суб'єктів щодо яких застосовано санкції.

Джерелами інформації реєстру є рішення РНБО, а також судові рішення про застосування обмежень.

Дані в реєстрі оновлюються оперативно. Вони є відкритими і загальнодоступними, крім випадків, передбачених законом. На сайті є можливість в електронній формі отримати витяг з інформацією про особу.