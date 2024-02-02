Нацбанк прогнозує сповільнення зростання економіки України

Національний банк у 2024 році прогнозує повільніше зростання української економіки, ніж це було торік, та очікує зростання реального ВВП на рівні 3,6%.

Про це йдеться в Інфляційному звіті регулятора за січень.

Зазначається, що завдяки вищим, ніж очікувалося, врожаям пізніх культур, а також більшій адаптивності населення та бізнесу до кризових умов Нацбанк поліпшив оцінку зростання реального ВВП у 2023 році з 4,9% до 5,7%.

Водночас у 2024 році реальний ВВП і надалі зростатиме, але повільнішими темпами (3,6%), прогнозує регулятор.

"Відновлення підтримуватимуть м'яка фіскальна політика, подальше пожвавлення внутрішнього попиту, а також розширення логістичних потужностей. Водночас все ще високі безпекові ризики та масштабність втрат і руйнувань обмежуватимуть економічне зростання. Стримуючий вплив матиме й імовірне скорочення врожаїв після минулорічних рекордів урожайності", – пояснює НБУ.

Утім, у 2025-2026 роках зростання економіки пришвидшиться до 5,8% та 4,5% відповідно. Цьому сприятимуть зниження безпекових ризиків, оптимізація логістики та налагодження виробничих процесів.

Зазначається, що також зберігатиметься також стимулюючий вплив фіскальної політики. Однак наслідки війни, зокрема значні руйнування та диспропорції на ринку праці, стримуватимуть економічне відновлення.

ВВП України наблизиться до потенційного рівня наприкінці 2025 року, проте на прогнозному горизонті не повернеться до довоєнних показників.