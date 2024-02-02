Група NOVA сплатила в Україні податків на 10,7 мільярда, інвестувала – 5,3 мільярда

Сума податків та зборів, сплачених групою NOVA (Нова пошта) до бюджетів усіх рівнів у 2023 році, склала 10,7 млрд грн. Це на 50% більше, ніж у 2022-му. Зокрема, "Нова пошта" сплатила 8,7 млрд грн, NovaPay – 1,2 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Також 2023 рік відзначився рекордним обсягом інвестицій у розвиток групи NOVA (Нова пошта) в Україні. Він становив 5,3 млрд грн. Це більше ніж вдвічі перевищує інвестиційний бюджет минулого року (2,1 млрд грн).

"Рівень віри "Нової пошти" у майбутнє України у 2024 ще більший: на поточний рік заплановано збільшити суму інвестицій до 7 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Минулого року найбільший обсяг капітальних інвестицій – 2,4 млрд грн – було спрямовано на будівництво нових сортувальних терміналів та на автоматизацію тих, що вже працюють. Це дозволяє компанії забезпечувати безперебійний процес доставки в умовах постійного зростання обсягів вантажів та не втрачати швидкість: вже сьогодні компанія доставляє 1040 посилок кожну хвилину, а в пікові дні навантаження – 1400, попри різницю об’ємів доставка відбувається з тією самою швидкістю.

Ще одна велика стаття витрат – розвиток мережі відділень та поштоматів, у яку вклали 1,1 млрд грн. В результаті мережа "Нової пошти" в Україні вже налічує понад 27 тис. точок сервісу. Мета розширення мережі – крокова доступність українців до відділення або поштомату, а отже –зручність користування.

Також кошти інвестиційного бюджету були спрямовані на автоматизацію робочих місць та ремонти відділень, щоб зробити їх зручними та безбар’єрними у використанні для різних груп споживачів та співробітників – 1,2 млрд грн.

На оновлення парку транспорту та БДФ-контейнерів спрямували 233 млн грн, на IT та R&D – 338 млн грн, на розвиток напряму фулфілменту – 17 млн.