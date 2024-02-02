Польські фермери анонсували нову блокаду кордону з Україною

Польські фермери анонсували на 9 лютого новий загальнонаціональний страйк, який триватиме до 10 березня. Протест ініціює незалежна профспілка фермерів "Солідарність".

Про це повідомили у пресслужбі спілки, передає Liga.net.

"Наше терпіння скінчилося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року неприйнятна для всієї нашої аграрної спільноти", – йдеться у заяві "Солідарності".

Фермери наголосили, що пасивність польської влади, декларації про співпрацю з Європейською комісією, заяви про дотримання всіх рішень ЄК щодо імпорту сільськогосподарської продукції та харчових продуктів з України "не залишають нам іншого вибору, окрім як оголосити загальний страйк".

Акція протесту передбачає блокування всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною, а також доріг та автомагістралей у всій країні. Страйк розпочнеться о 10:00 9 лютого.

Раніше міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у спільному листі до Європейської комісії вимагали відновити дію імпортних мит на українське зерно.

Єврокомісія це прохання відхилила, тому Польща запропонувала запровадити новий захисний механізм на рівні ЄС, який передбачає застосування регіональних обмежень на імпорт певних видів сільгосптоварів з України.

При цьому міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявляв, що новий уряд країни не скасовуватиме заборону на імпорт низки аграрних товарів з України, ембарго на їх ввезення до Польщі буде безстроковим. Водночас влада країни визнає, що це рішення порушує правила ЄС і намагатиметься його юридично адаптувати до них.

Як повідомлялося, Україна запропонувала Польщі механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Європейської Комісії, який вже ефективно працює з Румунією і Болгарією.