Україна заборонила ввезення курятини та яєць із Чехії

Україна обмежила ввезення яєць, птиці та продуктів із неї із Чехії через епідемію пташиного грипу.

Про це повідомляє Східне міжрегіональне головне управління Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, з 1 лютого заборонено ввезення в Україну інкубаційних яєць, птиці, продуктів із неї з неблагополучних до високопатогенного грипу птиці зон, визначених компетентним органом Чеської Республіки.

Це обмеження не поширюватиметься на продукти, які пройшли обробку методом, що гарантує знищення збудника цього захворювання, відповідно до встановлених Мінагрополітики вимог.