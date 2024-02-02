Росія почала експортувати дизпаливо до Венесуели

Росія різко збільшила експорт дизпалива у Бразилію і почала постачати пальне до Венесуели.

28 січня танкер Sea Maverick доставив 35 тис. тонн дизпального на термінал El Palito Refinery венесельської державної компанії PDVSA, повідомляє галузеве видання Enkorr із посиланням на дослідження Консалтингової групи "А-95".

Водночас надходження російських дистилятів у бразильські порти минулого тижня зросли у 2,5 раза й становили 323 тис. тонн. Усі вантажі було відправлено з балтійських портів.

Крім того, минулого тижня зросли обсяги надходження російського дизпалива і газойлю в турецькі порти – з 220 тис. тонн до 241 тис. тонн. Росія була єдиним постачальником дизпалива і газойлю в Туреччину морським шляхом.

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Загалом обсяги надходжень російських газойлів і дизпалива у порти інших країн за тиждень 22-28 січня зросли на 50% відносно попереднього тижня і становили 973 тис. тонн.

Найбільші обсяги було відправлено з портів "Приморськ", "Новоросійськ" і "Туапсе", на які припало 39%, 26% і 14% відповідно. Найбільшими за обсягами країнами, куди 22-28 січня надходили російські газойлі й дизпальне, були Бразилія, Туреччина, Сенегал і Туніс. На них припадає 75% постачань.