Dragon Capital Фіали закриває інтернет-магазини з товарами для дітей через падіння народжуваності

Два великі інтернет-магазини дитячих товарів Panama.ua і Pampik.ua, які контролює інвесткомпанія Dragon Capital Томаша Фіали, припиняють свою діяльність через труднощі роботи в умовах війни, зменшення дитячого ринку та падіння народжуваності в Україні.

Про це повідомила Асоціація ритейлерів України з посиланням на джерела на ринку.

Інтернет-магазини надіслали попередження партнерам та клієнта про припинення роботи з 28 лютого.

"З огляду на важкі часи воєнного стану, дитячий ринок, обʼєм якого впав більше ніж наполовину, та динаміку народжуваності, що спадає, на жаль, проєкти не можуть повноцінно розвиватися, фокусуючись лише на асортименті категорії "дитинство", – йдеться у повідомленні.

Відтак, інвестор ухвалив рішення припинити діяльність інтернет-магазинів "Пампік" та "Панама", їх клієнтам запропонують перейти на платформу одного з маркетплейсів.

Інвестором обох інтернет-магазинів є компанія Dragon Capital Томаша Фіали.

Співзасновниками інтернет-магазину Pampik у 2010 році стали Шахін Мусаєв та Олег Шапоренко, писав Forbes. Через 10 років вони продали ресурс інвесткомпанії Dragon Capital.

У червні 2022 року найбільший гравець на ринку парфумерії та косметики в Україні MakeUp Сергія Волобуєва отримав в управління від Dragon Capital інтернет-магазин parfums.ua, натомість – передав йому свій інтернет-магазин із дитячими товарами panama.ua. За словами Волобуєва, обʼєдналися лише доставки Pampik та Panama.

За даними SimilarWeb, у травні 2022 року Pampik відвідали майже 200 000 разів. У Panama в тому ж місяців було 145 000 відвідувачів.