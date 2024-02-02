Нацбанк встановив офіційний курс гривні на понеділок

Курс гривні несуттєво змінюється щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 5 лютого, на рівні 37,5698 грн/$, порівняно із 37,6047 грн/$ у п'ятницю.

Водночас курс гривні до євро знижено на 19 копійок – до 40,8797 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.