Банки планують розширити кредитування бізнесу та населення, – опитування НБУ

Рівень схвалення банками заявок зріс для усіх типів корпоративних кредитів, найбільше – для малих та середніх підприємств. Надалі зростав рівень схвалення заявок для кредитів населенню, найбільше – на іпотеку.

Як ідеться в повідомленні Національного банку України, за результатами щоквартального опитування банків про умови кредитування, поліпшення основних показників триває – більшість респондентів очікує на зростання кредитування підприємств та населення в наступні 12 місяців.

Попит на корпоративні кредити в четвертому кварталі надалі відновлювався, як і впродовж 2023 року. Вперше за останні п’ять кварталів попит великих підприємств зріс помітніше, ніж попит на позики МСП.

Попит на іпотеку знизився, що перервало тенденцію його понад річного зростання. Переважно про це зазначили великі банки. Попит на споживчі позики не змінився.

Респонденти прогнозують подальше зростання попиту на позики бізнесу в першому кварталі 2024 року. Найбільше – на гривневі та короткострокові кредити, позики великим компаніям. Очікується, що попит на іпотеку зменшиться, а на споживчі позики – не зміниться.

Банки пом’якшили кредитні стандарти для МСП, водночас посилили для бізнесу, загалом під тиском гірших очікувань розвитку окремих галузей або підприємств, стосовно обмінного курсу та потреби в капіталі. У першому кварталі банки очікують пом’якшення стандартів для МСП, натомість за валютними та довгостроковими позиками вони посиляться.

Кредитні стандарти для іпотеки в четвертому кварталі вперше за рік не пом’якшилися, а залишилися незмінними. Водночас фінустанови надалі пом’якшували стандарти для споживчих позик та очікують цього й надалі.

При цьому банки прогнозують зниження якості кредитного портфеля. Валютний, кредитний та операційний ризики зросли в четвертому кварталі 2023 року й надалі посиляться, зазначили респонденти.

Опитування про умови банківського кредитування" проводилося з 15 грудня 2023 року до 12 січня 2024 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 26 фінансових установ, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку.