Росіянам пропонують їздити на відпочинок у Північну Корею

З початку 2024 року російські ЗМІ почали рекламувати північнокорейський гірськолижний курорт "Масікрен".

Влада Приморського краю офіційно заявила про готовність відкрити організовані тури на цей об'єкт, пише російська редакція Forbes.

Водночас ролик "єдиної блогерки із Північної Кореї" в Instagram про цей курорт показали на державному російському телебаченні.

Курорт "Масікрен" почали будувати у 2013 році за наказом диктатора Кім Чен Ина. The Economist оцінював вартість будівництва курорту у $35 млн.

Однак з самого початку існування курорту він стикається з проблемою наповнюваності та окупності, а кількість відвідувачів набагато менша запланованих 5000 осіб на добу. При цьому на курорті переважно відпочивають північнокорейці, іноземців серед відвідувачів – одиниці.

У Росії тури на "Масікрен" вже пропонує владивостокська компанія "Востокінтур". Заявлена вартість поїздки – $750, однак насправді вона буде значно вищою через додаткові витрати.