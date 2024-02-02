Росіянам пропонують їздити на відпочинок у Північну Корею
Влада Приморського краю офіційно заявила про готовність відкрити організовані тури на цей об'єкт, пише російська редакція Forbes.
Водночас ролик "єдиної блогерки із Північної Кореї" в Instagram про цей курорт показали на державному російському телебаченні.
Курорт "Масікрен" почали будувати у 2013 році за наказом диктатора Кім Чен Ина. The Economist оцінював вартість будівництва курорту у $35 млн.
Однак з самого початку існування курорту він стикається з проблемою наповнюваності та окупності, а кількість відвідувачів набагато менша запланованих 5000 осіб на добу. При цьому на курорті переважно відпочивають північнокорейці, іноземців серед відвідувачів – одиниці.
У Росії тури на "Масікрен" вже пропонує владивостокська компанія "Востокінтур". Заявлена вартість поїздки – $750, однак насправді вона буде значно вищою через додаткові витрати.