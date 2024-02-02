Назад в СРСР: Путін почав нагороджувати орденами заводи

Російський президент Володимир Путін відновив радянську традицію нагорджувати орденами підприємства.

Першим таким указом Путін нагородив орденом "За доблесну працю" колектив тульського оборонного підприємства "Сплав" імені А. Н. Ганичева", пише The Moscow Times.

Оборонний завод "Сплав" є головним підприємством-розробником реактивної артилерії та важких вогнеметних систем. Він був заснований в 1945 році і зараз входить до складу російської держкорпорації "Ростєх".

Російська армія під час загарбницької війни в Україні використовує розробки "Сплаву": реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С" та "Торнадо-Г", важкі вогнеметні системи "Солнцепьок", а також системи дистанційного мінування "Зємлєдєліє".

Орден "За доблесну працю" Путін заснував 1 лютого цього року. Його роздаватимуть"за трудову діяльність, що зміцнює економічний та оборонний потенціал Росії", роботу на підприємствах, що підвищує конкурентоспроможність російської економіки, великі заслуги в галузі державного будівництва, науково-технологічного розвитку Росії, а також за ефективне вирішення соціально значимих завдань.