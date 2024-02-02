Назад в СРСР: Путін почав нагороджувати орденами заводи
Першим таким указом Путін нагородив орденом "За доблесну працю" колектив тульського оборонного підприємства "Сплав" імені А. Н. Ганичева", пише The Moscow Times.
Оборонний завод "Сплав" є головним підприємством-розробником реактивної артилерії та важких вогнеметних систем. Він був заснований в 1945 році і зараз входить до складу російської держкорпорації "Ростєх".
Російська армія під час загарбницької війни в Україні використовує розробки "Сплаву": реактивні системи залпового вогню "Торнадо-С" та "Торнадо-Г", важкі вогнеметні системи "Солнцепьок", а також системи дистанційного мінування "Зємлєдєліє".
Орден "За доблесну працю" Путін заснував 1 лютого цього року. Його роздаватимуть"за трудову діяльність, що зміцнює економічний та оборонний потенціал Росії", роботу на підприємствах, що підвищує конкурентоспроможність російської економіки, великі заслуги в галузі державного будівництва, науково-технологічного розвитку Росії, а також за ефективне вирішення соціально значимих завдань.