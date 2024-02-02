До законопроєкту про мобілізацію будуть поправки: У Раді розповіли про зауваження депутатів

У новому урядовому законопроєкті про мобілізацію бракує деяких норм, водночас у депутатів є зауваження до певних пропозицій Міноборони.

Про це розповів голова парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу"), передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, законопроєкт не ухвалять одразу у першому та другому читанні через необхідність внести до нього певні поправки.

Зокрема, депутати пропонують законодавчо закріпити вимоги до ротацій військовослужбовців.

"На законодавчому рівні має бути обов'язково хоч якась норма про ротацію, про її термін. Зараз цієї версії немає, хоча ми на комітеті про неї багато говорили", – сказав Завітневич.

Крім того, за словами голови Комітету, важко погодитися з пропозицією законопроєкту про мобілізацію засуджених.

"Я не проводив би мобілізацію засуджених. Це моя особиста думка. Я проти цього. Чому? У 50-х роках минулого століття, коли до Збройних сил СРСР потрапили колишні ув'язнені, які відбули покарання, то, як багато військових кажуть, відтоді й почалася "дідівщина", – зазначив Завітневич, наголосивши, що військовослужбовці теж проти такої норми в законодавстві.

"Тож будемо обговорювати, аргументувати...", – наголосив народний депутат.

Голова Комітету зазначив, що законопроєкт про мобілізацію пропонує близько 150 змін до чинних законів.

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Водночас він назвав позитивною зміною те, що в оновленому законопроєкті уряд скасував можливість призову на військову службу під час мобілізації осіб, які оформили інвалідність третьої групи.

Серед плюсів законопроєкту голова комітету також відзначив положення про право на звільнення з військової служби військовослужбовців, звільнених із полону, якщо вони не виявили бажання служити далі.

"Дуже важлива норма про 36 місяців (можливість звільнення військовослужбовців після 36 місяців безперервної служби в умовах воєнного стану, – ред.), про яку говорили й військові. Щодо строковиків також вирішено, що вони будуть звільнені. А строкова служба буде замінена, про що ми давно говорили, початковою базовою підготовкою. Військовий "бейсік" – ми її можемо так називати. І цю підготовку мають пройти всі громадяни", – розповів Завітневич.

Серед пропонованих прогресивних нововведень Завітневич назвав і норму про додаткову 90-денну відпустку (без поділу на частини) зі збереженням грошового забезпечення військовослужбовцям після їхнього звільнення з полону.

"А ще, пам'ятаєте, багато говорили про справедливість, щоб і держслужбовці, і правоохоронці, й інші категорії підлягали бронюванню... То в законопроєкті це теж передбачено", – додав зазначив Завітневич.

Відповідаючи на запитання щодо термінів розгляду законопроєкту у Верховній Раді, голова комітету нагадав про 14 днів, передбачених для подання альтернативних законопроєктів, хоча й припустив, що цей термін Верховна Рада може скоротити.

"Якщо Верховна Рада проголосує за скорочення термінів подання альтернативних до 7 днів, то можна і наступного дня голосувати в першому читанні. Усе залежить від зали...", – підсумував Завітневич.