У Німеччині схвалили бюджет із 8 мільярдами євро на зброю для України
Як пише AFP, бюджет Німеччини на 2024 рік ухвалили 388 голосами "за" і 279 голосами "проти" депутатів Бундестагу. Він становитиме 477 млрд євро, з яких 39 млрд євро припадають на запозичення, передає Європейська правда.
Таким чином Німеччина повертається до конституційно закріпленої практики "боргового гальма", яке не дозволяє державі позичати більше 0,35% річного ВВП. Механізм призупинили у 2020 році на тлі пандемії COVID-19 і пізніше продовжили через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
Бюджет передбачає вищий податок на квитки на пасажирські рейси, зміни до соціальних виплат, а також скорочення сільськогосподарських субсидій – зокрема поетапне скасування податкових пільг на дизельне пальне для фермерів, що викликало обурення останніх.
Водночас у документі закладені майже 8 млрд євро військової допомоги Україні, оголошені ще минулого року.
Верхня палата парламенту Німеччини – Бундесрат – ще не схвалила поетапне скасування пільг на дизельне паливо для сільськогосподарської техніки. Відповідне голосування очікується 22 березня.
Як повідомлялося, у листопаді 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив плани вдвічі збільшити видатки на військову допомогу Україні у 2024 році. Спочатку уряд країни планував передбачив лише 4 млрд євро на військову допомогу у федеральному бюджеті на 2024 рік. Проте майже всі гроші пішли на вже обіцяні проєкти. У Міністерстві оборони просили додаткових 5 млрд євро під час бюджетних переговорів, уряд погодився додати 4 млрд євро.
Однак ці плани опинилися під загрозою через кризу, спричинену "дірою" у бюджеті ФРН на 60 млрд євро, яка виникла внаслідок рішення Конституційного суду.