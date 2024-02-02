Полтавський ГЗК заявив про намагання стягнути через суд "неіснуючий борг" у 4,7 мільярда

Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат заявляє про намагання через суд незаконно стягнути з нього 4,7 млрд грн. Справа стосується боргу, який виник понад 15 років тому і був сплачений у 2015 році.

Про це йдеться у заяві Полтавського ГЗК, передає Forbes.

На підприємстві заявляють, що з Полтавського ГЗК намагаються через суд стягнути борг, якого на цей момент не існує.

Полтавський ГЗК наголосив, що цей борг виник понад 15 років тому і був сплачений ще у 2015 році, коли ці кошти були списані з рахунків підприємства.

Правомірність цього списання коштів у рахунок оплати боргів у червні 2022 року підтверджено рішенням Верховного Суду.

Водночас Фонд гарантування вкладів продав вже погашене ПГЗК право вимоги до Полтавського ГЗК іншій компанії – ТОВ "Максі капітал груп".

"26 січня 2024 року, після низки махінацій з судовими системами автоматичного розподілу справ, Східним апеляційним господарським судом (Харків) ухвалено ганебне рішення про стягнення 4,7 млрд грн з Полтавського ГЗК", – йдеться в заяві.

При цьому, наголосив Полтавський ГЗК, так і не були спростовані докази ні про факт продажу неіснуючого боргу, ні про відсутність договорів, на основі яких цей борг начебто виник.

Підприємство вважає, що хід судового засідання свідчить про замовний характер винесеного рішення. Справу обсягом у 24 томи розглянули за одне засідання, яке тривало півтори години, а обговорення справи суддями в нарадчій кімнаті тривало менше п’яти хвилин.

Адвокати Полтавського ГЗК подали касаційну скаргу на рішення Східного апеляційного господарського суду.

"Ми переконані, що цю аферу мають розслідувати правоохоронні та антикорупційні органи, оскільки в ній очевидні ознаки економічного злочину з боку посадовців ФГВФО і суддів", – йдеться у заяві підприємства.

Полтавський ГЗК – власник найбільших запасів залізняку в Європі та ключовий актив Ferrexpo, що котирується на Лондонській фондовій біржі. На відміну від інших українських гірничо-збагачувальних комбінатів, він фокусується на виробництві якісних котунів – продукції з високою доданою вартістю. Тому Полтавський ГЗК вважається одним із найпривабливіших інвестиційних обʼєктів на ринках, що розвиваються.