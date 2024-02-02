Кабмін затвердив порядок списання майна "Енергоатома"

Кабінет Міністрів затвердив Порядок списання майна, внесеного до його статутного капіталу АТ "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 2 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Передбачено, що списанню підлягає майно у разі неможливості або економічної недоцільності використання його іншим чином, якщо таке майно морально застаріле чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання товариством, зокрема у звʼязку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкоджене, зокрема внаслідок форс-мажорних обставин, та не підлягає відновленню, або виявлене в результаті інвентаризації як нестача", – написав Мельничук.

Що відомо про корпоратизацію "Енергоатома"?

29 грудня 2023 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перетворення держпідприємства НАЕК "Енергоатом" на акціонерне товариство, яке є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обовʼязків державного підприємства та повністю належить державі.

Цим же рішенням Кабмін призначив Петра Котіна виконуючим обов’язки голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом", а Хартмута Якоба, Юрія Шейка та Олександра Остаповця – виконуючими обов’язки членів правління компанії.

Корпоратизацію "Енергоатома" передбачає закон "Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", підписаний президентом Володимиром Зеленським у березні 2023 року.

Нагадаємо, корпоратизація "Енергоатому" також передбачена кредитною угодою між компанією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та ратифікованою Верховною Радою гарантійною угодою "Комплексна узагальнена програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій".

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Южно-Українську, Рівненську та Хмельницьку станції із 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,8 ГВт.