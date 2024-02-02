Кабмін передав готель "Експрес" у центрі Києва Фонду держмайна

Кабінет Міністрів передав готель "Експрес" у центрі Києва Фонду державного майна (ФДМУ) для його приватизації або передачі в оренду.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 2 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Визначено Фонд державного майна субʼєктом управління цілісним майновим комплексом колишнього структурного підрозділу готель "Експрес" державного підприємства "Український центр обслуговуванню пасажирів на залізничному транспорті України" по бульв. Тараса Шевченка, 38/40, у м. Києві для його подальшої приватизації або передачі в оренду", – написав Мельничук.

Нагадаємо, готель "Експрес" з 2001 року знаходився в оренді у приватної компанії. Після закінчення терміну оренди 31 липня 2023 року Мінінфраструктури повернуло цілісний майновий комплекс готель "Експрес" з оренди у державну власність.