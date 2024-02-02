Україна спростила ліцензування експорту насіння соняшника до Болгарії

Кабінет Міністрів спростив умови експорту насіння соняшнику до Болгарії – було встановлено автоматичний режим ліцензування замість неавтоматичного.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 2 лютого.

"Нещодавно Республіка Болгарія погодилась лібералізувати режим ліцензування експорту одного із цих сільськогосподарських товарів, а саме насіння соняшнику. Відтепер отримання ліцензій на експорт соняшника до Болгарії не вимагатиме погодження Мінагрополітики та, відповідно, окремих консультацій із цією країною", – пояснив заступник міністра економіки України – торговий представник Тарас Качка.

За його словами, це має спростити експорт відповідної української продукції.

Раніше з метою розблокування українського експорту агропродукції через сусідні країни ЄС уряд запровадив здійснення верифікації та погодження експорту окремих сільськогосподарських товарів до Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини та Польщі.

Зокрема, було запроваджено режим ліцензування експорту таких товарів, як пшениця, кукурудза, ріпак та соняшник до зазначених п’яти країн ЄС.