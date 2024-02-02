Від продажу ОВДП у січні до бюджету залучено майже 33 мільярда

У січні 2024 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 13,36 млрд грн, $254,7 млн та 235,5 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано $80 млн та 251,5 млн євро.

Як ідеться в повідомленні Національного банку України, протягом січня запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 19,32 млрд грн в еквіваленті перевищували виплати погашення за облігаціями внутрішньої державної позики.

Роловер вкладень у ОВДП (співвідношення номіналу проданих на аукціонах та погашених відповідно до умов їх випуску цінних паперів) за січень становить 203% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Загалом із початку повномасштабної війни до 31 січня 2024 року урядом на первинних аукціонах було залучено 567,54 млрд грн, $5,87 млрд та 1,95 млрд євро, а на погашення за ОВДП спрямовано 429,37 млрд грн, $6,22 млрд та 1,5 млрд євро.

Найбільший обсяг військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах, як і раніше, сконцентрований банками – первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. На 1 лютого 2024 року він становив:

45,68 млрд грн, або 28,6% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 січня – 42,59 млрд грн, або 28,4%);

$1,12 млрд, або 53,8% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (на 1 січня – $1,01 млрд, або 55,3%);

108,4 млн євро, або 17,1% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 січня – 102,8 млн євро або 17,4%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 лютого 2024 року становив 92,1 млрд грн в еквіваленті порівняно з 37,6 млрд грн в еквіваленті на 1 лютого 2023 року – зростання майже у 2,5 раза.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 лютого 2024 року становив 15 471,2 млн грн, 24,2 млн дол. США та 0,1 млн євро, збільшившись за рік (порівняно з 01.02.2023) майже вдвічі.