Штучний інтелект від Google додав можливість створювати зображення

Компанія Google додала нові функції для помічника на основі штучного інтелекту Bard, зокрема можливість створювати зображення та доступ Gemini Pro у всьому світі, зокрема в Україні.

"Відтепер найновіші можливості Bard, включно із Gemini Pro в Bard, стають доступними для ще більшої кількості мов і місць, зокрема в Україні. Ми також запроваджуємо нову функцію – створення зображень – щоб допомогти втілити більше ваших ідей у життя", – сказано в блозі Google Україна.

Як повідомили в компанії, Gemini Pro у Bard став доступним більш ніж 40 мовами мовами, зокрема українською, і у понад 230 країнах і територіях.

Також розширена функція повторної перевірки на понад 40 мов, зокрема українську.

"Коли ви натискаєте піктограму "G", Bard оцінить, чи є у мережі контент, який підтверджує цю відповідь. Якщо її можна оцінити, клацніть виділені фрази, щоб переглянути підтверджувальну або суперечливу інформацію, знайдену пошуком", – пояснили в Google.

Окрім того, тепер з'явилася можливість безкоштовно створювати зображення у Bard англійською мовою в більшості країн світу.

"Просто введіть опис – як-от "create an image of a dog riding a surfboard" ("створи зображення собаки, що катається на дошці для серфінгу") – і Bard створить персоніфіковані різноманітні візуальні елементи, які допоможуть втілити вашу ідею в життя", – розповіли в компанії.

Створення зображень відбувається з урахуванням відповідальності. Наприклад, щоб забезпечити чітке розмежування між візуальними елементами, створеними за допомогою Bard, і оригінальними творами мистецтва людини, Bard використовує SynthID для вбудовування цифрових водяних знаків у пікселі створених зображень.

Технічні обмеження та інвестиції в безпеку навчальних даних також спрямовані на обмеження насильницького, образливого чи відверто сексуального вмісту. Крім того,застосовуються фільтри для запобігання генерації зображень відомих людей.