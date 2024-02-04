США ввели санкції проти компаній, яка допомагали Ірану виробляти ракети

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти міжнародної мережі компаній, яка забезпечувала фінансування й поставку чутливих технологій для іранських програм із виробництва ракет і бойових безпілотників.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), передає Укрінформ.

"OFAC ввів санкції проти ключової мережі закупівель крупних постачальників матеріалів і чутливих технологій для іранських програм з розробки балістичних ракет та БПЛА, у тому числі безпілотників серії Shahed, які виробляє Іранський дослідницький центр авіаційної промисловості імені Шахеда (SAIRC)", – зазначається в повідомленні.

Так, до списку обмежень США додали чотири організації, розташовані в Ірані й Гонконгу. Вони належать особам, активно залученим до підтримки багатьох іранських військових організацій, в тому числі Корпусу вартових ісламської революції.

Крім того, OFAC додав до переліку обмежень гонконгську підставну компанію, яка бере участь у продажу іранських товарів на сотні мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що Рада Європейського Союзу запровадила нові обмежувальні заходи проти шести фізосіб та п’яти організацій, причетних до розробки та виробництва Іраном безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які використовуються у війні Росії проти України.