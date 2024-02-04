Фінансова допомога Україні від Японії вже перевищила $4,5 мільярда

Надана Японією фінансова допомога на сьогодні вже перевищила $4,5 млрд.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, тепер Японія посідає четверте місце серед партнерів України за розміром наданої бюджетної підтримки.

"Говорячи про підтримку наших партнерів, я хочу також подякувати Японії за майже $400 млн, які надійшли в кінці минулого місяця до державного бюджету України. Це важлива підтримка, яка допоможе нашому уряду профінансувати соціальні програми", – сказав Шмигаль.

Він також відзначив інтерес японського уряду та японського бізнесу до проєктів в Україні.

"Ми бачимо інтерес до спільних проєктів у різних сферах. Бачимо інтерес до України, як до інвестиційного майданчика. Тому цього місяця наша урядова делегація відвідає Токіо, де відбудеться Японсько-українська конференція з відновлення і економічного зростання. Хочемо вийти на новий рівень співпраці, особливо в питанні інвестицій та спільних проєктів", – зазначив прем'єр.

Раніше повідомлялося, що Японія вирішила внести $37 млн до трастового фонду НАТО на системи виявлення дронів в Україні.