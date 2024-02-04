Чехія пропонує Євросоюзу купувати снаряди для України за межами блоку, – ЗМІ

Оскільки Європа не виконує свою обіцянку надіслати в Україну 1 млн артилерійських снарядів до березня, в Чехії вважають, що настав час шукати поставки за межі ЄС.

Як пише Politico з посиланнямна джерела, Чехія підштовхує країни ЄС фінансувати закупівлю, за її оцінками, 450 тис. артилерійських снарядів, доступних за межами блоку.

Спочатку ЄС пообіцяв поставити 1 млн снарядів до березня, а Франція закликала Європу нарощувати свій власний промисловий потенціал для доставки боєприпасів до Києва.

Однак ЄС зараз каже, що 524 тис. снарядів надійдуть до України до кінцевого терміну в березні, а 1,1 млн обіцяють лише до кінця року.

Коли на початку 2023 року ЄС узгоджував свої зобов'язання щодо військової допомоги, Франція наполягала на тому, щоб субсидії були спрямовані лише на місцеве виробництво, а не виводилися за кордон.

Але заклик Чехії підвищує перспективу того, що Європа замість цього звернеться до збройових компаній у Південній Кореї, Туреччині та Південній Африці.

За словами джерел, цифра 450 тис. була названа під час неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі 31 січня За словами іншого чиновника, ознайомленого з переговорами, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала під час саміту лідерів ЄС сказав своїм колегам, що снаряди можуть бути отримані з-за меж ЄС, щоб допомогти блоку виконати свої обіцянки.

Нагадаємо, на саміті ЄС наприкінці лютого 2023 року лідери Євросоюзу погодилися з планами оперативного постачання Києву боєприпасів у кількості 1 млн артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців.

20 березня минулого року Рада ЄС узгодила "тристоронній підхід", спрямований на надання Україні 1 млн артилерійських боєприпасів спільними зусиллями. План складався з трьох пунктів: постачання Україні снарядів зі складів держав-членів за підтримки Європейського фонду світу у розмірі 1 млрд євро, спільні закупівлі країнами ЄС боєприпасів для України та своїх збройних сил також на 1 млрд євро та третій трек – "нарощування та прискорення оборонно-промислового виробництва боєприпасів у Європі".