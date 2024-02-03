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Енергоспівтовариство закликає до скасування заборони на експорт газу з України

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Енергоспівтовариство закликає до скасування заборони на експорт газу з України
Енергетичне Співтовариство закликало до скасування заборони на експорт природного газу з України.

Про це йдеться у звіті Енергетичного Співтовариства.

"Одним із серйозних недоліків з початку війни є введення заборони на експорт газу, що порушує основні принципи Енергетичного Співтовариства. Скасування заборони на експорт має бути пріоритетом України", – йдеться в ньому.

В Енергоспівтоваристві підкреслили, що Україні треба прийняти відповідні заходи та повернути ринок газу до нормальної роботи, щоб газовий сектор допоміг покращити економічну ситуацію в Україні.

Зазначається, що Україна має величезний і значною мірою не використаний потенціал в галузі газовидобутку.

Як повідомлялося, у березні 2022 року Кабмін заборонив експорт енергоносіїв, у тому числі, природного газу. У грудні 2022 заборона було подовжена на 2023 рік.

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Топ коментарі

  • Olexandr 510745b1
    Йуля прокинулась.
  • piligrim
    зернотрейдери можуть вивозити зерно, олію гігатоннами... підозрюю, що метал чи руда теж вже вільно ковиляє до заморських берегів... а цим заборонили... жаба трохи придушує. що ще можна вивезти із знекровленої країни?...
  • govtva
    Сначала пусть увеличат газодобычу что бы ее хватало для внутреннего рынка а потом думают про экспорт а то прихватизировали скважины а большую часть на новые газовые скважины просто украли и скучно им стало..
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