Попри обстріли, в Україні зафіксували профіцит електроенергії

В енергосистемі України у п’ятницю, 2 лютого, виник профіцит електроенергії. Надлишки передавалися до енергосистеми Польщі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Вчора вдень в енергосистемі України виник профіцит електроенергії. Надлишки передавалися до енергосистеми Польщі (з 11:00 до 15:00 ) сумарною величиною постачання 1600 МВт-год", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у короткострокові ремонти вийшло два блоки ТЕС і один блок ТЕЦ, водночас після закінчення аварійних робіт до мережі під’єднали блок і корпус теплоелектростанцій.

Загалом у резерві перебуває шість одиниць теплової генерації, які задіять у разі потреби.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 9979 МВт-год, також передбачається експорт до Молдови – 810 МВт-год.

Також у Міненерго зазначили, що внаслідок атаки ворожих дронів на підстанції НЕК "Укренерго" у Дніпропетровській області стався вибух, на території виявлено уламки дрона.

Після повторної атаки на станції виникла пожежа, частково відключилось обладнання. Станом на ранок пожежу локалізовано.

Також внаслідок нічних обстрілів було частково знеструмлено обладнання ТЕС. Знеструмлювалися споживачі. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

"Однак, враховуючи, що за останній тиждень ворог втретє атакує енергооб’єкти Дніпропетровщини, у Кривому Розі для стабілізації ситуації та проведення відновлювальних робіт енергетики змушені застосовувати графіки аварійних відключень споживачів", – пояснили у міністерстві.

Також уночі були збої в роботі обладнання керування на підстанції 220 кВ у Миколаївській області. Обставини з'ясовуються.

Крім того, внаслідок обстрілу стався обрив проводів на опорах на Чернігівщині, були знеструмлення в одному населеному пункті. Наразі усіх споживачів підключено до електропостачання.

Із технічних причин відключались лінії 110 кВ на Одещині, знеструмились побутові споживачі у двох населених пунктах, усіх заживлено.