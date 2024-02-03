Енергетики повернули світло у Кривому Розі
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У Кривому Розі повернули світло. Раніше там застосовували аварійні відключення.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Кривий Ріг – зі світлом! Вже заживлені всі споживачі, чиї домівки знеструмила нічна атака. Наші енергетики неймовірні. Дякую за відмінну роботу", – зазначив він.
Як додали в ДТЕК, енергетикам вдалося повернути світло у домівки понад 60 тисяч споживачів.
Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого росіяни втрете завдав удару безпілотниками по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Унаслідок цього були знеструмлені побутові та промислові споживачі у Кривому Розі. У місті та прилеглих районах введено графіки аварійних відключень