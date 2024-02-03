Експорт новим морським коридором досяг 20 мільйонів тонн

Через український морський коридор, який запрацював у серпні 2023 року, із одеських портів експортовано вже понад 20 млн тонн вантажів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"За пів року роботи українського коридору з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу", – зазначив він.

Зокрема, 14,3 млн тонн становила продукція українських аграріїв.

За словами урядовця, порти Великої Одеси нарощують перевалку вантажів. Так, у січні було експортовано 6,3 млн тонн, що майже дорівнює довоєнному рівню.

Наразі порти очікують на підхід ще 104 суден, які мають вивезти понад 3 млн тонн вантажів.

Як повідомлялося, у грудні завдяки морському коридору експорт агропродукції з України зріс до 7,2 млн тонн. Більше (7,45 млн тонн) було лише у березні минулого року.