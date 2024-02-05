Amazon представила помічника для покупок зі штучним інтелектом
Як пише CNBC, інструмент розроблений, щоб допомогти користувачам шукати та купувати продукти.
Покупці вводять або говорять запитання в рядку пошуку в мобільному додатку Amazon, і внизу екрана з’являється вікно чату. Користувачі можуть задавати розмовні запитання на зразок: "Яка різниця між кросівками для бігу на біговій доріжці і по дорозі?" або "Порівняйте крапельні та гейзерні кавоварки".
Rufus використовує каталог продуктів Amazon, відгуки клієнтів і запитання та відповіді, а також інформацію з інтернету, щоб відповісти на запитання.
Amazon заявила, що тестує цю функцію на невеликій підгрупі користувачів у США, але має намір розгорнути її по всій країні найближчими тижнями.
Раніше повідомлялося, що турецький аналог Amazon збирається вийти на український ринок.