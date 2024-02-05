У Сенаті США представили законопроєкт щодо допомоги Україні. Його можуть ухвалити цього тижня

Сенат США 4 лютого представив двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму $118 млрд, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Як пише Reuters, лідер сенатської більшості Чак Шумер заявив, що перше голосування по законопроєкту відбудеться не пізніше середи, але воно стикається з опозицією, передає Європейська правда.

Окрім $20,2 млрд на безпеку південного кордону, законопроєкт включає $60 млрд на підтримку України у війні з Росією, $14,1 млрд на безпекову допомогу Ізраїлю, $2,4 млрд на Центральне командування США та конфлікт у Червоному морі, а також $4,8 млрд на підтримку партнерів США в Індо-Тихоокеанському регіоні, які зіткнулися з агресією з боку Китаю.

Із тексту законопроєкту випливає, що його українська частина передбачає:

$13,7 млрд за програмою USAI (Ukrainian Security Assistance Initiative), за якою Україні закуповують зброю, як в США, так в інших країнах;

$13,4 млрд на ремонт, заміну та закупівлю нової зброї для України, а також поповнення своїх складів та запасів партнерів;

$5,6 млрд на закупівлю снарядів;

$1,6 млрд по програмі FMF (використовується для тренінгів, обладнання, допомоги нашим партнерам);

$7,9 млрд for direct budget support – прямі вливання в український бюджет (було 11,8 млрд в першочерговому варіанті).

"Я закликаю Конгрес об'єднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду", – заявив президент Джо Байден, також високо оцінивши міграційні заходи, передбачені законопроєктом, переговори щодо якого тривали місяці.

Однак спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що документ "помре по прибуттю", якщо потрапить до його палати.

"Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть не наближається до завершення прикордонної катастрофи, яку створив президент", – заявив він.

Серед демократів теж не всі задоволені законопроєктом. Деякі прогресивні демократи обурені тим, що він не дає можливості отримати громадянство 11 мільйонам нелегальних мігрантів, які живуть у США вже багато років, включно з іммігрантами, які були ввезені в країну ще дітьми.