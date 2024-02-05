На спецрахунку Нацбанку для потреб оборони залишилося 1,8 мільярда

Станом на 1 лютого залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становить майже 1,8 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба регулятора, за минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 259 млн грн.

Загалом із початку війни на спецрахунок надійшло майже 35 млрд грн в еквіваленті. Кошти перераховували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота. З-за кордону в іноземній валют надійшло майже 15,7 млрд грн в еквіваленті.

Загалом з початку війни зі спецрахунка на потреби оборони Національний банк перерахував понад 33 млрд грн, у січні – майже 516 млн, зокрема:

на потреби Національної гвардії – понад 1,4 млрд грн;

на потреби Національної поліції – усього 1,65 млрд грн;

на потреби Міністерства оборони – понад 22,73 млрд грн;

на потреби Державної прикордонної служби – усього 1 млрд грн;

на потреби Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації – понад 5,5 млрд грн;

на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – понад 156,2 млн грн;

на потреби РНБО України – 40,5 млн грн;

на потреби Державної спеціальної служби транспорту – понад 213 млн грн;

на потреби Служби безпеки України – понад 318,2 млн грн.

Перерахувати кошти на потреби оборони можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.