Ринок нових вантажівок за рік збільшився на 11%, – "Укравтопром"

Упродовж січня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціаліззовані) було реалізовано 783 авто, що на 11% більше, ніж у січні 2023 року.